В Москве водитель задавил детей на пешеходном переходе

В Москве один ребенок погиб в результате наезда водителя на пешеходный переход

Водитель машины задавил детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, один ребенок погиб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичная госавтоинспекция (ГАИ).

«На Планерной улице в районе дома 9 водитель автомобиля "Тойота" на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на мальчика и девочку. В результате дорожной аварии 13-летний мальчик скончался на месте, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии», — заявили в управлении.

Отмечается, что сотрудники ГАИ и следователи устанавливают все обстоятельства ДТП. Следственный комитет столицы сообщил о возбуждении уголовного дела по факту инцидента, водитель был задержан.

Ранее в Басманном районе Москвы автомобиль сбил девушку, идущую по тротуару. Автомобиль вылетел на пешеходную зону улицы, сбил девушку и врезался в здание.