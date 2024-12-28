В Санкт-Петербурге началось строительство развязки к аэропорту Пулково

На трассе М-11 в Петербурге началось строительство развязки к аэропорту Пулково

На трассе М-11 «Нева» в Санкт-Петербурге стартовало строительство транспортной развязки к аэропорту Пулково. Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Новая подъездная дорога начнется на 681-м километре М-11, далее пересечет Пулковское шоссе и примкнет к въезду в аэропорт. «Реализация этого проекта позволит создать альтернативный маршрут движения к воздушной гавани с использованием скоростной трассы», — заявил Хуснуллин.

Протяженность дороги составит 5,5 километра. Согласно плану, автомобильное движение по новому маршруту откроется в конце 2026 года.

Ранее в Санкт-Петербурге открылась станция метро «Горный институт» на Лахтинско-Правобережной линии. До этого метро Северной столицы не обновлялось в течение пяти лет.