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14:22, 28 декабря 2024Экономика

В Санкт-Петербурге началось строительство развязки к аэропорту Пулково

На трассе М-11 в Петербурге началось строительство развязки к аэропорту Пулково
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На трассе М-11 «Нева» в Санкт-Петербурге стартовало строительство транспортной развязки к аэропорту Пулково. Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Новая подъездная дорога начнется на 681-м километре М-11, далее пересечет Пулковское шоссе и примкнет к въезду в аэропорт. «Реализация этого проекта позволит создать альтернативный маршрут движения к воздушной гавани с использованием скоростной трассы», — заявил Хуснуллин.

Протяженность дороги составит 5,5 километра. Согласно плану, автомобильное движение по новому маршруту откроется в конце 2026 года.

Ранее в Санкт-Петербурге открылась станция метро «Горный институт» на Лахтинско-Правобережной линии. До этого метро Северной столицы не обновлялось в течение пяти лет.

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