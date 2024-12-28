В СВР раскрыли планы США и Британии по Сирии

СВР: администрация Байдена и Британия хотят не допустить стабилизации в Сирии

Администрация действующего президента США Джо Байдена и власти Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации.

«По поступающим в СВР сведениям, уходящая администрация США и руководство Великобритании после свержения президента Сирии Б. Асада нацелены не допустить стабилизации обстановки в этой стране», — говорится в сообщении.

СВР указывает, что Вашингтон и Лондон ставят перед собой задачу сохранить состояние хаоса на Ближнем Востоке. Так западные страны смогут быстрее достичь своей цели — обеспечить доминирование в регионе на основе концепции «порядка, основанного на правилах».

Планам США и Британии в Сирии препятствует военное присутствие России, являющееся важным фактором региональной стабильности.

Ранее в СВР заявили о подготовке США и Великобританией терактов на военных базах России в Сирии. Их исполнителями должны были стать боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России).