Раскрыты исполнители готовившихся США терактов на военных базах России в Сирии

Исполнителями терактов против военных баз РФ в Сирии должны стать боевики ИГ

Исполнителями готовившихся США и Великобританией терактов на военных базах России в Сирии должны были стать боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации.

При этом западные страны хотели скрыть свою роль в этих атаках, поэтому продолжают нано­сить удары по позициям ИГ, о чем заранее сообщают террористам. Для осуществления терактов боевикам предоставили беспилотники.

Ранее сообщалось, что цель этой провокации — эвакуация российских военных из Сирии.