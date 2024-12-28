В СВР рассказали о подготовке США терактов на военных базах России в Сирии

СВР: США и Великобритания готовят теракты на военных базах России в Сирии

США и Великобритания готовят теракты на военных базах России в Сирии. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации.

В СВР выяснили, что представители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и британской службы внешней разведки МИ-6 поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми команди­рами террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) задачу реализовать серию нападений на военные базы России. Для этого террористом выделили беспилотники.

Цель этой провокации — эвакуация российских военных из Сирии.

Ранее сообщалось, что США боятся повторения сценария Афганистана в Сирии и стараются избежать развития похожей ситуации.