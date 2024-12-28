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09:31, 28 декабря 2024Силовые структуры

В СВР рассказали о подготовке США терактов на военных базах России в Сирии

СВР: США и Великобритания готовят теракты на военных базах России в Сирии
Варвара Митина (редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

США и Великобритания готовят теракты на военных базах России в Сирии. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации.

В СВР выяснили, что представители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и британской службы внешней разведки МИ-6 поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми команди­рами террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) задачу реализовать серию нападений на военные базы России. Для этого террористом выделили беспилотники.

Цель этой провокации — эвакуация российских военных из Сирии.

Ранее сообщалось, что США боятся повторения сценария Афганистана в Сирии и стараются избежать развития похожей ситуации.

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