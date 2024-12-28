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01:21, 28 декабря 2024Мир

В Турции мужчина обнаружил клад в купленном с рук шкафу

В Турции мужчина нашел в купленном с рук шкафу 12 золотых монет и вернул их
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ries Bosch / Unsplash

В Турции мужчина обнаружил клад в купленном шкафу — двенадцать золотых монет, оставленных предыдущим владельцем. Об этом сообщает РИА Новости.

Необычная находка была сделана плотником из города Нурдагы Кадиром Терликли. Он решил вернуть монеты хозяину, за что был награжден местными властями. Мужчине вручили грамоту с благодарностью за его поступок.

Предыдущий владелец шкафа рассказал, что его дом был поврежден во время землетрясений в прошлом году, поэтому его постановили снести. Перед переездом мужчина распродавал мебель, в том числе кухонный шкаф, в который спрятал кошелек с монетами, о чем потом забыл.

Ранее в Великобритании рабочие нашли на стройке в графстве Вустершир 1368 древнеримских монет. Монеты были отчеканены в период с 157-го года до нашей эры по 68-й год нашей эры, когда в Риме правил император Нерон.

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