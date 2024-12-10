Рабочие нашли огромный клад древнеримских монет на стройке

В Великобритании рабочие из Вустершира нашли 1368 древнеримских монет

В Великобритании рабочие нашли на стройке в графстве Вустершир 1368 древнеримских монет. Об этом сообщает «Би-би-си».

Огромный клад был обнаружен к западу от города Вустер еще в конце 2023 года, однако объявлено о нем было только сейчас. Монеты были отчеканены в период с 157-го года до нашей эры по 68-й год нашей эры, когда в Риме правил император Нерон. Большую часть коллекции составляют серебряные денарии, изготовленные в Риме, однако одна монета оказалась золотой, отчеканенной кельтским племенем добуннов.

Сотрудники организации Worcestershire Heritage, Art & Museums назвали находку «одним из крупнейших археологических событий в Вустершире за последние 100 лет». Стоимость монет оценили в 100 тысяч фунтов стерлингов. Специалисты пояснили, что место обнаружения клада две тысячи лет назад было границей с Римской империей. Историки предполагают, что монеты были сбережениями местного фермера, который сколотил состояние на поставках продуктов римским войскам.

В данный момент Worcestershire Heritage, Art & Museums собирает деньги, чтобы выкупить клад у владельца и выставить его на всеобщее обозрение в одном из музеев. «Это настоящее сокровище Вустершира, и его должны видеть будущие поколения жителей графства. Этот клад — третий по размерам в регионе за последние 25 лет», — сказала председатель Объединенного комитета музеев при совете графства Карен Мэй.

Ранее в США семья из штата Род-Айленд обнаружила дома редчайший доллар 1795 года выпуска. Об огромной ценности уникальной монеты никто не догадывался годами.

