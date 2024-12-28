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20:46, 28 декабря 2024Мир

В Турции произошел взрыв в жилом здании

Türkiye: в турецкой провинции Коджаэли прогремел взрыв в жилом здании
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Кадр: видео Türkiye Gazetesi / Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

В турецкой провинции Коджаэли прогремел взрыв в жилом здании, из-за чего на месте происшествия вспыхнул пожар. Об этом сообщает газета Türkiye.

«Взрыв произошел в жилом здании в районе Дарыджа провинции Коджаэли. Как утверждается, инцидент произошел из-за утечки природного газа», — передает издание.

Авторы материала добавили, что вследствие происшествия пострадали 10 человек.

24 декабря в Турции прогремел взрыв на оборонном заводе в городе Балыкесир, который находится в западной части страны. Уточняется, что власти региона пытаются выяснить, остались ли под завалами люди. Причины взрыва на данный момент выясняются.

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