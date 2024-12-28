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20:52, 28 декабря 2024Мир

Во Франции раскрыли фейки о солдатах КНДР на Украине

Филиппо: фейки о тысячах солдат КНДР на Украине направлены на срыв переговоров
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Распространение фейковых сообщений в СМИ о якобы нахождении тысяч солдат КНДР на Украине направлены на срыв начала переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х.

«Вероятно, единственной целью распространения в СМИ фейков о "тысячах солдат КНДР" на Украине является попытка помешать мирным переговорам по урегулированию конфликта, тогда, когда Словакия выступает с предложениями предоставить площадку, а Трамп говорит о мире», — отметил политик.

По мнению Филиппо, создание подобных фейков является одним из способов для «безумцев» из Североатлантического альянса, Европейского союза (ЕС) и «их марионетки украинского лидера Владимира Зеленского» продолжать требовать деньги и вооружения, чтобы «подогреть очаг войны и коррупции, которым является Украина». Кроме того, он указал на то, что таким образом они стремятся «расширить масштаб конфликта, тем самым вовлекая в него западные армии».

22 декабря Филиппо назвал встречу Зеленского с директором ЦРУ Биллом Бернсом плохим знаком. Он отметил, что ЦРУ уже создало 11 баз на территории Украины близко к российским границам.

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