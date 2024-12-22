Филиппо: Зеленский встретился с директором ЦРУ из-за американских баз на Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал встречу Владимира Зеленского с директором ЦРУ Биллом Бернсом плохим знаком. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Зеленский встретился с боссом ЦРУ Биллом Бернсом, которого через несколько недель сменит кандидат Трампа. Что они задумали? Мы знаем, что с момента избрания Трампа в начале ноября ястребы пытаются обострить конфликт», — написал политик и добавил, что участие ЦРУ нельзя считать хорошим знаком. Филиппо также отметил, что ЦРУ уже создало 11 баз на территории Украины близко к российским границам. По его мнению, это означает, что Трампу предстоит огромная работа «по наведению порядка, и он явно намерен ее выполнить».

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник предположил, что Бернс прибыл в Киев, чтобы надавить на власти Украины, которые могут передать избранному президенту США Дональду Трампу компромат на администрацию Джо Байдена. «Зеленский — слабое звено в цепочках уходящих демократов, в том числе и коррупционных, и преступных. Бернс приехал в Киев прятать концы в воду», — заявил дипломат.

Ранее специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что президент США имеет все возможности добиться завершения конфликта на Украине уже в ближайшее время. «Президент Трамп, который дал это обещание во время избирательной кампании, действительно выполнит его, и это завершится. У него есть правильные возможности и способности для этого», — сказал советник Трампа.