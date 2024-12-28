Захарова отреагировала на отмену «Лебединого озера» и «Щелкунчика» в одной стране

Захарова: власти Швеции лишают граждан возможности приобщиться к русскому балету

Власти Швеции, где были отменены балетные постановки «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» из-за якобы связи компании-организатора этих спектаклей с Россией, лишают граждан возможности приобщиться к русскому балету. Таким образом на соответствующие сообщения отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

«Это не они отменяют великое русское искусство, представляющее собой неотъемлемую часть всемирного культурного наследия, но, отказывая, как в данном случае, шведским гражданам в возможности приобщиться к эталонным образцам русского балета, сами удаляют Шведское королевство с карты наиболее значимых и актуальных событий в мире культуры и искусства», — отметила дипломат.

Как утверждает Захарова, для Стокгольма не стало аргументом то, что за организацию шведского турне международной по составу балетной труппы отвечало коммерческое агентство. «Все банально до невозможности – русское, значит необходимо запретить, отменить, пресечь», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Английский национальный балет поставит новую версию балета «Щелкунчик», ориентированную на феминисток. Отмечается, что в новой версии главная героиня Клара проявит свою силу и независимость, а также победит злодеев без помощи Щелкунчика, в чем ей помогут суфражистки.