Жена звезды «Слова пацана» раскрыла влияние шоу на Первом канале на отношения с мужем

Жена Минекаева заявила, что месяц не видела мужа из-за шоу «Ледниковый период»

Актриса, жена российского актера и звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиля Минекаева Азиза раскрыла влияние своего участия в шоу «Ледниковый период» на Первом канале на отношения с мужем. Подробностями она поделилась в видео, доступном на YouTube-канале рэпера T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов).

Тарасов задал Минекаевой вопрос о том, как супруг относится к ее участию в «Ледниковом периоде». «Не знаю, я его уже месяц не видела», — заявила актриса.

Музыкант, который также является участником шоу, отметил, что успевает проводить время с женой, несмотря на загруженный график на проекте. «Тебе повезло, у Рузиля просто тоже съемки параллельно, мы вообще не видимся», — высказалась Минекаева. Актриса добавила, что много семей распалось из-за участия одного из партнеров в «Ледниковом периоде».

Ранее T-Killah рассказал о конфликтах на «Ледниковом периоде» с тренером Татьяной Тарасовой. По его словам, он не смог удержать партнершу по прокату, фигуристку Татьяну Тотьмянину, после чего тренер резко раскритиковала его.