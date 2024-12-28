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05:00, 28 декабря 2024Из жизни

Женщина пошла купаться в священном водоеме и разоблачила двух извращенцев

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Kool C / Unsplash

В индийском штате Тамилнад женщина разоблачила двух извращенцев в религиозном центре. Об этом сообщает The New Indian Express.

Инцидент произошел в понедельник, 23 декабря, в городе Рамешварам, который особенно почитаем у индуистов. Приезжая индианка, желавшая искупаться в священном водоеме, обнаружила в раздевалке устройство, которое напоминало скрытую камеру. Она немедленно пожаловалась об этом в полицию.

При обыске в помещении действительно нашли камеру. Вскоре удалось задержать людей, которые установили устройство. Ими оказались местные жители Раджеш Каннан и его друг Миран Мойдин.

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В Рамешвараме располагается знаменитый храм Раманатхасвами, который заложили еще в XII веке. Кроме того, в городе есть 22 священных водоема, купание в которых приравнивается к полному покаянию.

Ранее японец попал в тюрьму за попытку показать девушке ягодицы. 18-летняя жительница города Окаяма ехала на эскалаторе в торговом центре, когда стоявший перед ней мужчина неожиданно спустил брюки.

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