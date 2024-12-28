Женщина замаскировала 10 килограммов наркотиков под новогодние подарки и попалась

Женщина с наркотиками в подарочной бумаге попалась в Новой Зеландии

В аэропорту Новой Зеландии задержали канадку, пытавшуюся провезти через границу почти 10 килограммов метамфетамина. Об этом пишет People.

29-летняя женщина замаскировала наркотики в новогодние подарки, которые обернула бумагой с узором из снежинок. Однако все равно попалась таможенникам. Они допросили контрабандистку, осмотрели ее дорожную сумку и нашли в ней запрещенные вещества.

По расчетам таможенной службы аэропорта Окленда, стоимость изъятых наркотиков на черном рынке могла составить до 3,8 миллиона новозеландских долларов (229 миллионов рублей). Канадку взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что на границе США и Мексики остановили грузовик с арбузами и замаскированным метамфетамином. В нем нашли 1220 пакетов наркотиков, завернутых в бумагу с принтом арбузной корки.

