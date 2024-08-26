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22:22, 26 августа 2024Из жизни

Таможенники изъяли две тонны замаскированных под арбузы наркотиков

На границе США и Мексики изъяли две тонны наркотиков, замаскированных под арбузы

Фото: U.S. Customs and Border Protection / AP

На границе США и Мексики остановили грузовик с арбузами и замаскированным метамфетамином. Об этом пишет Associated Press.

Таможенники нашли наркотики, когда осматривали грузовой транспорт, направляющийся в Америку из Мексики. В нем среди настоящих арбузов сотрудники правоохранительных органов обнаружили 1220 пакетов метамфетамина, завернутых в бумагу с принтом арбузной корки.

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Общий вес перевозимых наркотиков составил приблизительно две тонны. Их стоимость оценивают в пять миллионов долларов (458 миллионов рублей). После досмотра таможенники изъяли весь товар и задержали водителя грузовика.

Ранее сообщалось, что у берегов американского штата Флорида нашли 25 килограммов кокаина, принесенных ураганом «Дебби». Их стоимость оценивается в 625 тысяч долларов.

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      Юлия Юткина
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