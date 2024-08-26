Таможенники изъяли две тонны замаскированных под арбузы наркотиков

На границе США и Мексики остановили грузовик с арбузами и замаскированным метамфетамином. Об этом пишет Associated Press.
Таможенники нашли наркотики, когда осматривали грузовой транспорт, направляющийся в Америку из Мексики. В нем среди настоящих арбузов сотрудники правоохранительных органов обнаружили 1220 пакетов метамфетамина, завернутых в бумагу с принтом арбузной корки.
Общий вес перевозимых наркотиков составил приблизительно две тонны. Их стоимость оценивают в пять миллионов долларов (458 миллионов рублей). После досмотра таможенники изъяли весь товар и задержали водителя грузовика.
Ранее сообщалось, что у берегов американского штата Флорида нашли 25 килограммов кокаина, принесенных ураганом «Дебби». Их стоимость оценивается в 625 тысяч долларов.