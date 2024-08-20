Ураган принес из моря кокаин на 146 миллионов рублей

У берегов Флориды нашли 25 килограммов кокаина, принесенных ураганом «Дебби»

После урагана «Дебби», обрушившегося на Восточное побережье США в начале августа, у берегов штата Флорида продолжают находить кокаин. Об этом сообщает CNN.

Первую крупную партию наркотиков обнаружили на пляже возле флоридского поселения Исла-Морада. 25 упаковок кокаина, принесенных ураганом, заметил прохожий и сообщил о них в правоохранительные органы. Стоимость находки весом более 30 килограммов оценили в один миллион долларов (90 миллионов рублей).

Спустя неделю в море недалеко от города Эверглейдс-Сити нашли тюк кокаина, сопоставимый по размерам с микроволновкой. Внутри оказалось 25 пакетов с наркотиками, каждый из которых весил ровно один килограмм. Их стоимость оценивается в 625 тысяч долларов (56 миллионов рублей).

Контрабандисты могли сбросить кокаин в океан во время шторма или перед встречей с правоохранителями. Кроме того, иногда контрабандисты сбрасывают груз с наркотиками в условленном месте, чтобы позднее его подобрали их партнеры. В 1970-1980-х годах этот метод был особенно популярен среди флоридских контрабандистов, занимавшихся ввозом марихуаны. Тюки с наркотиками, плывущие по морю, в то время называли жаргонным термином «квадратные окуни».

Ранее сообщалось, что в США задержали женщину из штата Флорида с пятью видами запрещенных веществ. Их нашли в ее сумке с надписью «сумка для наркотиков».