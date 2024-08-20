Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:28, 20 августа 2024Из жизни

Ураган принес из моря кокаин на 146 миллионов рублей

У берегов Флориды нашли 25 килограммов кокаина, принесенных ураганом «Дебби»

Фото: United States Border Patrol

После урагана «Дебби», обрушившегося на Восточное побережье США в начале августа, у берегов штата Флорида продолжают находить кокаин. Об этом сообщает CNN.

Первую крупную партию наркотиков обнаружили на пляже возле флоридского поселения Исла-Морада. 25 упаковок кокаина, принесенных ураганом, заметил прохожий и сообщил о них в правоохранительные органы. Стоимость находки весом более 30 килограммов оценили в один миллион долларов (90 миллионов рублей).

Спустя неделю в море недалеко от города Эверглейдс-Сити нашли тюк кокаина, сопоставимый по размерам с микроволновкой. Внутри оказалось 25 пакетов с наркотиками, каждый из которых весил ровно один килограмм. Их стоимость оценивается в 625 тысяч долларов (56 миллионов рублей).

Материалы по теме:
Проклятое золото Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Проклятое золотоИнженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
15 мая 2019
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021
Сокровища дядюшки черта На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Сокровища дядюшки чертаНа дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
14 июня 2019
Серебро со дна морского Как устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
Серебро со дна морскогоКак устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
26 марта 2021

Контрабандисты могли сбросить кокаин в океан во время шторма или перед встречей с правоохранителями. Кроме того, иногда контрабандисты сбрасывают груз с наркотиками в условленном месте, чтобы позднее его подобрали их партнеры. В 1970-1980-х годах этот метод был особенно популярен среди флоридских контрабандистов, занимавшихся ввозом марихуаны. Тюки с наркотиками, плывущие по морю, в то время называли жаргонным термином «квадратные окуни».

Ранее сообщалось, что в США задержали женщину из штата Флорида с пятью видами запрещенных веществ. Их нашли в ее сумке с надписью «сумка для наркотиков».

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Минобороны России назвал срок окончания боев в Курской области. К этому времени должна завершиться и СВО

      Республиканцы испугались потерять влияние из-за Трампа

      В одном из регионов Украины зафиксировали превышение уровня хлора в десять раз

      Лукашенко позвали на форум стран без выхода к морю

      Туристка упала с шестого этажа отеля на популярном курорте Европы и не выжила

      В Европе не нашли противоречий в вступлении Украины в ЕС и атакой ВСУ на Курскую область

      На Украине ослабили ответственность за самовольное оставление части военным

      Россиян призвали не доверять военным картам по оперативной ситуации в Курской области

      Российский офицер рассказал об участвующих в атаках на Курскую область наемниках

      В США назвали религиозной чисткой закон о запрете УПЦ на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше