Ураган вынес на берег наркотики на сумму 85 миллионов рублей

Ураган «Дебби», обрушившийся на Восточное побережье США, вынес 25 пакетов кокаина на берег штата Флорида. Об этом сообщает CBS News.
О выброшенных на пляж наркотиках в правоохранительные органы сообщил неизвестный прохожий. Патрульная служба оценила найденный кокаин весом более 30 килограммов в сумму один миллион долларов (85 миллионов рублей).
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На побережье Флориды запрещенные вещества находят не в первый раз. В июне из вод штата вытащили 29 килограммов кокаина. В том же месяце у берегов города Ки-Уэст дайверы наткнулись на 25 килограммов наркотиков, спрятанных на глубине 30 метров.
Ранее сообщалось, что в США задержали женщину из штата Флорида с пятью видами запрещенных веществ. Их нашли в ее сумке с надписью «сумка для наркотиков».