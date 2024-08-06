Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:36, 6 августа 2024Из жизни

Ураган вынес на берег наркотики на сумму 85 миллионов рублей

Во Флориде нашли 25 пакетов кокаина, выброшенных на берег после урагана

Фото: U.S. Border Patrol acting chief patrol Agent Samuel Briggs / CBS

Ураган «Дебби», обрушившийся на Восточное побережье США, вынес 25 пакетов кокаина на берег штата Флорида. Об этом сообщает CBS News.

О выброшенных на пляж наркотиках в правоохранительные органы сообщил неизвестный прохожий. Патрульная служба оценила найденный кокаин весом более 30 килограммов в сумму один миллион долларов (85 миллионов рублей).

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Кокаиновое наследие Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Кокаиновое наследиеБегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
29 января 2021

На побережье Флориды запрещенные вещества находят не в первый раз. В июне из вод штата вытащили 29 килограммов кокаина. В том же месяце у берегов города Ки-Уэст дайверы наткнулись на 25 килограммов наркотиков, спрятанных на глубине 30 метров.

Ранее сообщалось, что в США задержали женщину из штата Флорида с пятью видами запрещенных веществ. Их нашли в ее сумке с надписью «сумка для наркотиков».

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Гранату подорвали в квартире жилого дома в Москве. Что об этом известно?

      В России двое мигрантов пытались сбежать из ЦВС и напали на силовиков

      Российский регион попал под артиллерийский обстрел со стороны Украины

      Названа дата первого заседания РФС по иску экс-тренера ЦСКА к клубу

      В России отреагировали на попытку бойцов ВСУ прорваться в Курскую область

      В России появится новый экологический проект

      В России раскрыли главное препятствие для переговоров с Украиной

      Путин начал с личного вопроса встречу с пережившим покушение российским губернатором

      Ураган вынес на берег наркотики на сумму 85 миллионов рублей

      Умственный труд связали с неприятными чувствами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше