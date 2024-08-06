Ураган вынес на берег наркотики на сумму 85 миллионов рублей

Во Флориде нашли 25 пакетов кокаина, выброшенных на берег после урагана

Ураган «Дебби», обрушившийся на Восточное побережье США, вынес 25 пакетов кокаина на берег штата Флорида. Об этом сообщает CBS News.

О выброшенных на пляж наркотиках в правоохранительные органы сообщил неизвестный прохожий. Патрульная служба оценила найденный кокаин весом более 30 килограммов в сумму один миллион долларов (85 миллионов рублей).

На побережье Флориды запрещенные вещества находят не в первый раз. В июне из вод штата вытащили 29 килограммов кокаина. В том же месяце у берегов города Ки-Уэст дайверы наткнулись на 25 килограммов наркотиков, спрятанных на глубине 30 метров.

Ранее сообщалось, что в США задержали женщину из штата Флорида с пятью видами запрещенных веществ. Их нашли в ее сумке с надписью «сумка для наркотиков».

