Журналистка немецкой газеты уволилась после выхода текста Маска

Журналист DW Когель уволилась после публикации Маска о критическом этапе для ФРГ

Руководитель рубрики «Мнения» немецкой шазеты Die Welt (DW) Ева Мари Когель решила уволиться после того, как издание отдало в печать выпуск с публикацией американского предпринимателя Илона Маска. Об этом журналист написала в соцсети Х.

«Мне всегда нравилось возглавлять раздел "Мнения" в газете Die Welt и Welt am Sonntag. Сегодня в Welt am Sonntag появился текст Илона Маска. Вчера я подала заявление об увольнении после выхода материала», — рассказала Когель.

В своей статье Маск объявил, что ФРГ находится на критическом этапе и будущее страны балансирует на грани экономического и культурного коллапса. «Как человек, сделавший значительные инвестиции в промышленный и технологический ландшафт Германии, я считаю, что имею право открыто говорить о ее политической ориентации», — добавил миллиардер.

Последней искрой надежды для страны Маск назвал «Альтернативную партию для Германии» («АдГ»).

Ранее Илон Маск заявил, что власти Германии и традиционные политические партии страны подставили свой народ. По его словам, единственной надеждой для ФРГ остается правая партия «Альтернатива для Германии».