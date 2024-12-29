Байдена уличили в поддержке «недемократичных режимов»

NYT: Байден поддерживал недемократичные режимы в ущерб интересам США

Президент США Джо Байден поддерживал Израиль и Южную Корею, которые позднее показали себя как «недемократичные режимы». Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

«Это, безусловно, одна из отличительных черт внешней политики Байдена — полная и порой безоговорочная поддержка неидеальных партнеров, которые подвергают Соединенные Штаты рискам эскалации, финансовому бремени и репутационному ущербу», — сказал научный сотрудник Стивен Вертхайм.

В частности, поддержка Афганистана, Израиля, Южной Кореи и ОАЭ нанесла ущерб интересам США. Отмечается, что особенно дорого Байдену обошелся конфликт в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Байден сожалеет из-за своего решения о выходе из президентской гонки в 2024 году, он уверен, что мог бы победить избранного главу Белого дома Дональда Трампа.