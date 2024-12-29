Число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 174

Число погибших при крушении самолета в Южной Корее выросло до 174

Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 174. О росте числа жертв сообщает южнокорейское агентство «Енхап».

До этого сообщалось о 167 погибших. Известно, что на борту Boeing 737-800 находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. На данный момент известно о двух выживших.

Авиакатастрофа в аэропорту Муан в Южной Корее произошла в воскресенье, 29 декабря, в 9:07 утра по местному времени (3:07 мск). По предварительным данным, причиной стало столкновение с птицами.

Все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан были отменены.