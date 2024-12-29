Действующий президент Хорватии набрал больше половины голосов на выборах

Действующий президент Хорватии Миланович набрал 51 процент голосов на выборах

Действующий президент Хорватии Миланович получил на выборах 51,48 процента голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экзит-полла.

Ближайший конкурент Милановича Драган Приморац получил 19,29 процента голосов. Остальные кандидаты в президенты набрали менее 10 процентов. Всего на 18:30 (мск) проголосовали 36,09 процента избирателей. Избирком привел данные 2019 года, когда к этому времени на участки пришли 38,82 процента голосующих. Выборы состоялись без инцидентов.

Ранее Миланович отказался отправлять военных на Украину. По его словам, Хорватия не намерена «бездумно и по приказу выполнять чужие решения». Он заявил, что страна «постоянно подвергает сомнению то, что происходит вокруг» нее. При этом Хорватия останется справедливой и лояльной к тем, с кем она заключила союз, добавил политик.