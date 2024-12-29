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21:21, 29 декабря 2024Мир

Действующий президент Хорватии набрал больше половины голосов на выборах

Действующий президент Хорватии Миланович набрал 51 процент голосов на выборах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Действующий президент Хорватии Миланович получил на выборах 51,48 процента голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экзит-полла.

Ближайший конкурент Милановича Драган Приморац получил 19,29 процента голосов. Остальные кандидаты в президенты набрали менее 10 процентов. Всего на 18:30 (мск) проголосовали 36,09 процента избирателей. Избирком привел данные 2019 года, когда к этому времени на участки пришли 38,82 процента голосующих. Выборы состоялись без инцидентов.

Ранее Миланович отказался отправлять военных на Украину. По его словам, Хорватия не намерена «бездумно и по приказу выполнять чужие решения». Он заявил, что страна «постоянно подвергает сомнению то, что происходит вокруг» нее. При этом Хорватия останется справедливой и лояльной к тем, с кем она заключила союз, добавил политик.

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