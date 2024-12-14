Президент Хорватии Миланович отказался отправлять военных на Украину

Президент Хорватии Зоран Миланович отказался отправлять военных на Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Хорватский солдат не будет вести чужие войны. <...> Пока я являюсь президентом республики, я буду держать Хорватию вне таких конфликтов», — заявил политик.

По его словам, Хорватия не намерена «бездумно и по приказу выполнять чужие решения». Он заявил, что страна «постоянно подвергает сомнению то, что происходит вокруг» нее. При этом Хорватия останется справедливой и лояльной к тем, с кем она заключила союз, добавил политик.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что идея о размещении европейских миротворцев является провальной, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется снизить возраст мобилизации.

До того премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Варшава не станет размещать свои войска на Украине даже после прекращения огня.