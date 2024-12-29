Фицо назвал решение Украины по российскому газу беспрецедентным

Фицо обратился к ЕС, назвав решение Украины по российскому газу беспрецедентным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к ЕС, назвав решение Украины прекратить транзит газа из РФ беспрецедентным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытое письмо политика.

«Выражаю убеждение, что в интересах всех граждан Европейского союза, чтобы европейские усилия поддерживать Украину были рациональными, а не в виде саморазрушительных и чрезвычайно вредных для Евросоюза жестов», — говорится в нем.

Фицо обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот принял решение по российскому газу «в одностороннем порядке, без каких-либо открытых консультаций с органами Европейского союза или заинтересованными государствами-членами».

Ранее Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин приказал Фицо открыть «второй энергетический фронт» против Киева. Он добавил, что любые решения Братиславы в отношении электроэнергии не приведут к прекращению энергоснабжения Украины, но могут подорвать связи властей Словакии с европейским сообществом.