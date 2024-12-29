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22:03, 29 декабря 2024Мир

Фицо выступил с предупреждением к ЕС из-за решения Зеленского по газу

Фицо выступил с предупреждением к ЕС из-за решения Зеленского по газу из РФ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: M. Popow / IMAGO / Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил Евросоюз об игнорировании решения президента Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита газа из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытое письмо политика.

Он назвал решение односторонним, а «молчаливое согласие» с ним «абсолютно иррациональным и неправильным». Фицо предрек, что игнорирование проблемы «будет вести к напряжению и взаимным мерам».

Ранее Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин приказал Фицо открыть «второй энергетический фронт» против Киева. Он добавил, что любые решения Братиславы в отношении электроэнергии не приведут к прекращению энергоснабжения Украины, но могут подорвать связи властей Словакии с европейским сообществом.

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