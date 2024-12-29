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16:44, 29 декабря 2024Путешествия

Стало известно об отсутствии россиян среди пострадавших от нападения акулы в Египте

Генконсул РФ в Хургаде: россиян среди жертв нападения акулы в Египте нет
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Amr Dalsh / Reuters

Россиян среди пострадавших от нападения акулы на севере курорта Марса-Алам в Египте нет. Об этом РИА Новости сообщил генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

Дипломат рассказал, что по информации, которая есть в распоряжении генконсульства, жертв среди граждан России нет. По его словам, пострадавший и погибший туристы были итальянцами.

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Ранее стало известно, что один турист не выжил и один пострадал при нападении акулы на курорте Марса-Алам в Египте. В министерстве окружающей среды страны уточнили, что туристы отправились поплавать за пределами зоны купания, где и подверглись нападению хищника.

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