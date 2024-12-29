Турист отправился поплавать на курорте Египта и не выжил при нападении акулы

Один турист не выжил и один пострадал при нападении акулы на курорте Египта

Один турист не выжил и один пострадал при нападении акулы на курорте Марса-Алам в Египте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство окружающей среды страны.

Уточняется, что акула атаковала двух человек на севере Марса-Алама. Личности и гражданство иностранцев не раскрываются.

При этом в ведомстве уточнили, что туристы отправились поплавать за пределами зоны купания. Там и произошло нападение хищника.

Ранее акула укусила туристку во время дайвинга на Мальдивских островах. Женщина сняла, как она плавала под водой в окружении хищных рыб, внезапно одна из них впилась ей в ногу.