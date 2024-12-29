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21:28, 29 декабря 2024Бывший СССР

Грузию призвали провести новые парламентские выборы

Страны Северо-Балтийской восьмерки призвали Грузию провести парламентские выборы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Страны Северо-Балтийской восьмерки выступили с призывом к Грузии провести новые парламентские выборы, которые будут соответствовать рекомендациям ОБСЕ, сказано в совместном заявлении глав МИД входящих в объединение стран, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Финляндии.

«Мы призываем грузинские власти предпринять немедленные шаги в этом направлении, в том числе путем выполнения рекомендаций ОБСЕ по выборам и рассмотрения возможности проведения новых выборов на основе этих рекомендаций», — говорится в сообщении.

По мнению государств Северо-Балтийской восьмерки, кризис в Грузии может усилится, в связи с чем страна нуждается в восстановлении доверия общества к своим демократическим институтам.

Раннее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что отказ Тбилиси открыть «второй фронт» против России в 2022 году стал причиной многочисленных трудностей в стране. Он также указал, что перезагрузка отношений Грузии с Соединенными Штатами будет зависеть от исхода конфликта на Украине.

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