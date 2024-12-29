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06:05, 29 декабря 2024Из жизни

Кинолог перечислил опасные новогодние украшения для собак

Кинолог Голубев: гирлянды и свечи могут оказаться опасными для собак
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Праздничные украшения, такие как свечи, гирлянды, декор из искусственного снега, фигуры из бумаги могут оказаться опасными для собак. Об этом рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пишет РИА Новости.

«Новогодние украшения могут стать не только причиной проблем с ЖКТ у собаки, но и серьезных отравлений и травм. Если в вашем доме живет питомец, необходимо внимательно выбирать праздничные декорации», — уточнил эксперт.

По его словам, необходимо избегать висящих электрических проводов, гелиевых шариков. Помимо этого, особо опасными для собак могут быть пластиковые фигурки Деда Мороза, снеговика или Снегурочки, снежинки.

Электрические гирлянды желательно развешивать в местах, недосягаемых для питомца. Некоторые собаки любят пробовать на зуб все, что попадется их глазу. Если питомец перегрызет гирлянду, подключенную к сети, то его может ударить током.

Помимо этого, для животного может быть опасен искусственный снег, распыляемый из баллончика. В его составе могут содержаться различные добавки, которые при контакте с кожей питомца могут вызвать аллергическую реакцию, объяснил Голубев.

Ранее кинолог рассказал, что собакам зимой нужен дополнительный уход. Так, важно подумать о защите лап от химических веществ. Некоторые средства могут серьезно навредить питомцу. Помимо этого, кинолог посоветовал менять график прогулок, выходить попозже утром или днем, а вечерние прогулки сократить до 10-15 минут.

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