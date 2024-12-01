Кинолог рассказал об особенностях ухода за собакой зимой

Кинолог Голубев: собакам зимой нужен дополнительный уход

Несмотря на то, что почти все собаки покрыты шерстью, животные переносят холод и смену сезонов не лучше, чем человек. По этой причине питомцам необходим дополнительный уход в зимнее время, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, пишет РИА Новости.

«Не стоит полагаться на то, что собаки покрыты шерстью и поэтому они не мерзнут в холодную погоду. Некоторые питомцы не любят холода. Хозяину важно позаботиться о том, чтобы собака не мерзла на прогулке», — отметил эксперт.

По словам Голубева, важно подумать и о защите лап от химических веществ. Некоторые средства могут серьезно навредить питомцу. Помимо этого, кинолог посоветовал менять график прогулок, выходить попозже утром или днем, а вечерние прогулки сократить до 10-15 минут.

Как уточнил Владимир Голубев, важно позаботиться о микроклимате в квартире. Для этого можно приобрести увлажнитель воздуха, который будет поддерживать оптимальные показатели влажности в норме. Как минимум необходимо расставить миски с водой около батареи и ежедневно менять в них воду. А собакам, которые сильно мерзнут зимой, он посоветовал купить специальную одежду и обувь.

Ранее Владимир Голубев рассказал, при каких условиях люди могут вызвать агрессию у собак. По словам эксперта, питомца могут смущать запах духов, тембр голоса, жесты, манера общения и многое другое. Он также посоветовал не взаимодействовать с собаками, будучи в алкогольном опьянении.