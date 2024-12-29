Лавров призвал США сделать первый шаг для восстановления диалога с Россией

Лавров призвал США сделать первый шаг для восстановления диалога с РФ

Россия готова к восстановлению диалога с США, но первый шаг должны сделать в Вашингтоне, заявил ТАСС глава МИД Сергей Лавров.

«Поскольку его прервали американцы, а не мы, то им и делать первый шаг», — подчеркнул дипломат. Лавров отметил, что если в США будут учитывать интересы РФ, то диалог будет восстанавливаться. «Не будут учитывать — значит все останется как есть», — сказал он.

В этом же интервью Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. Однако переговоры должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса.