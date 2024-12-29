На территории храма в Петербурге произошел пожар

МЧС: на территории храма Архангела Михаила в Санкт-Петербурге произошел пожар

В Приморском районе Санкт-Петербурга 28 декабря произошел пожар на территории, принадлежащей храму Архангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Об этом стало известно из оперативного Telegram-канала регионального МЧС.

Храм располагается по адресу Ольховая улица, 17 литера А. Уточняется, что на его территории загорелись две бытовки площадью 2,5 на 6 метров каждая.

Пожарные смогли ликвидировать возгорание в течение 15 минут. По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. В операции по устранению огня были задействованы 15 спасателей и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в морском порту Петербурга произошел пожар на неэксплуатируемом ледоколе во время ремонта. Название ледокола не уточнялось, однако прокуратура прикрепила к посту изображение «Адмирала Макарова».