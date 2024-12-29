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21:06, 29 декабря 2024Мир

На Западе рассказали об отсутствии у ВСУ времени убирать тела погибших с поля боя

Журналист Боуз: у ВСУ нет времени убирать тела погибших с поля боя
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: LIBKOS / AP

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X рассказал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) уже открыто признают отсутствие времени на уборку тел погибших бойцов с поля боя.

«Высокопоставленные украинские офицеры наконец признают, что у них нет времени убирать тела погибших с поля боя, поскольку Россия продолжает безостановочно наступать на всех фронтах», — заявил он.

При этом Боуз подчеркнул, что в условиях отсутствия успехов у украинских военных Киев до сих пор стремится получить как можно больше финансирования от западных государств и совершенно не стремится к достижению мира.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что ВСУ могут совершить какую-нибудь провокацию на Новый год. При этом депутат призвал россиян не переживать, потому что российские спецслужбы находятся начеку.

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