Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:37, 29 декабря 2024Россия

В России высказались о возможных провокациях ВСУ на Новый год

Депутат Госдумы Колесник допустил провокации ВСУ на Новый год
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут совершить какую-нибудь провокацию на Новый год, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим предположением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Какую-нибудь пакость совершить ВСУ могу. Собственно, это в стиле [президента Украины Владимира] Зеленского — какую-нибудь гадость устроить людям на Новый год», — считает Колесник.

При этом депутат призвал россиян не переживать, потому что российские спецслужбы начеку.

«Они четко уже научились работать. Мы можем видеть, сколько всего предотвращено. Тем не менее, все-таки надо не терять бдительность. Но это не значит, что мы должны залезть в подвал. Нормально проводим праздники. Есть люди, которые наш покой охраняют», — заключил он.

Ранее аналитики швейцарской газеты Le Temps заявили, что атака на Курскую область в августе стала для Вооруженных сил Украины (ВСУ) крупной тактической ошибкой. Корреспондент издания Борис Мабийар считает, что Генштаб ВСУ «совершили ошибку, вообразив, что вынудят русских оставить незащищенной линию фронта на востоке».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Получил повреждения извне». Алиев назвал предварительную версию крушения самолета под Актау. Что еще он сказал?

      Азербайджан ужесточил правила пребывания для граждан России

      Сталкер-наркоман пригрозил расправой девушке за отказ от общения

      В России высказались о возможных провокациях ВСУ на Новый год

      Тарпищев осудил ОКР за сравнение российских теннисистов с иноагентами

      Францию призвали выйти из Евросоюза

      Известный режиссер оценил необходимость ликвидации Российского оскаровского комитета

      «Тираспольтрансгаз» отключил от газа контролируемые Кишиневом госучреждения

      Раскрыты подробности нападения акулы на семью туристов в Египте

      Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше