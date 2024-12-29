Le Temps: атака на Курскую область стала для ВСУ крупной тактической ошибкой

Атака на Курскую область в августе стала для Вооруженных сил Украины (ВСУ) крупной тактической ошибкой. Такое мнение высказали аналитики швейцарской газеты Le Temps.

Корреспондент издания Борис Мабийар считает, что Генштаб ВСУ «совершили ошибку, вообразив, что вынудят русских оставить незащищенной линию фронта на востоке». По его мнению, это решение изначально выглядело сомнительным из-за того, что Киев испытывает нехватку людей на поле боя.

По информации газеты, полученной от неназванного подполковника украинского спецбатальона «Опфор», Генштаб фактически снял с позиций опытных военных на востоке Украины и перебросил их в Курскую область. Вместо них «в самую сложную местность, где психологический фактор очень важен», командование отправило немотивированных новобранцев. Из-за всего этого участились случаи дезертирства.

Ранее пленный боец ВСУ Олег Ахметов рассказал, что вместо автоматов его подразделению раздали лопатки для обороны позиций. Военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады отметил, командование заявило бойцам, что их отправляют на вторую позицию и никому якобы не придется стрелять.