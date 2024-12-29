Пленный боец ВСУ Ахметов: подразделению раздали лопатки вместо оружия

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Ахметов рассказал, что вместо автоматов его подразделению раздали лопатки для обороны позиций. Видео с военнослужащим РИА Новости предоставили в Минобороны России.

Военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады отметил, что командование держало их в неведении. Так, бойцам сообщили, что их отправили на вторую позицию и никому якобы не придется стрелять.

«Нам автоматы не давали. Дали лопатки. Сказали, что за неделю подготовите два блиндажа и поедете назад на неделю отдыхать. Через час начался сильный обстрел», — признался он.

По его словам, когда российские войска их обнаружили, то были удивлены. «Мы, мол, наступаем по всем правилам. Думаем, десантники, а тут вышли три "робокопа" с лопатами», — отметил Ахметов.

После того, как бойцы ВСУ сдались в плен, их начали атаковать украинские беспилотники, однако российские военные помогли им остаться в живых.

Ранее сообщалось, что украинский военный сдался в плен под Курском из-за голода.