Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:48, 29 декабря 2024Бывший СССР

Бойцам ВСУ раздали лопатки вместо автоматов

Пленный боец ВСУ Ахметов: подразделению раздали лопатки вместо оружия
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Ахметов рассказал, что вместо автоматов его подразделению раздали лопатки для обороны позиций. Видео с военнослужащим РИА Новости предоставили в Минобороны России.

Военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады отметил, что командование держало их в неведении. Так, бойцам сообщили, что их отправили на вторую позицию и никому якобы не придется стрелять.

«Нам автоматы не давали. Дали лопатки. Сказали, что за неделю подготовите два блиндажа и поедете назад на неделю отдыхать. Через час начался сильный обстрел», — признался он.

По его словам, когда российские войска их обнаружили, то были удивлены. «Мы, мол, наступаем по всем правилам. Думаем, десантники, а тут вышли три "робокопа" с лопатами», — отметил Ахметов.

После того, как бойцы ВСУ сдались в плен, их начали атаковать украинские беспилотники, однако российские военные помогли им остаться в живых.

Ранее сообщалось, что украинский военный сдался в плен под Курском из-за голода.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Алиев заявил о повреждениях с земли у разбившегося в Актау самолета

      Раскрыты сроки расследования авиакатастрофы в Южной Корее

      На Украине назвали бесполезной защиту от ударов России

      Монсон призвал Запад извиниться перед российскими спортсменами

      Лавров заявил об открытости России к переговорам по Украине

      Россию призвали «признать вину» за крушение самолета в Казахстане

      В НАТО начали разработку стратегии ответа на гибридные атаки России

      Власти назвали окончательное число погибших при крушении самолета в Южной Корее

      В Южной Корее объявили недельный траур после крушения самолета в Муане

      Путин и Алиев обсудили крушение самолета в Актау

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше