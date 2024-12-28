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18:58, 28 декабря 2024Россия

Украинский военный сдался в плен под Курском из-за голода

Попавший в плен под Курском боец ВСУ заявил, что сдался из-за голода
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Попавший в плен под Курском боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что сдался из-за голода. Рассказ украинского пленного приводится в Telegram-канале Минобороны России.

Как заявил не представленный по имени и фамилии мужчина, до него и сослуживцев не довели, куда именно их отправляют, и попадание в Курскую область стало для него неожиданностью. По прибытии в российский регион его вместе с подразделением отправили в лес рыть окопы.

Из рассказа военного следует, что вскоре его позиция была уничтожена, у него кончились припасы, а новых не поставляли, и голод вынудил его сдаться в плен. «Товарищи, которые сидят сейчас на позициях, не ждите, пока вас придавит, как меня придавило», — подытожил украинец.

Ранее украинский пленный призвал Владимира Зеленского подумать перед снижением возраста мобилизации.

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