Попавший в плен под Курском боец ВСУ заявил, что сдался из-за голода

Попавший в плен под Курском боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что сдался из-за голода. Рассказ украинского пленного приводится в Telegram-канале Минобороны России.

Как заявил не представленный по имени и фамилии мужчина, до него и сослуживцев не довели, куда именно их отправляют, и попадание в Курскую область стало для него неожиданностью. По прибытии в российский регион его вместе с подразделением отправили в лес рыть окопы.

Из рассказа военного следует, что вскоре его позиция была уничтожена, у него кончились припасы, а новых не поставляли, и голод вынудил его сдаться в плен. «Товарищи, которые сидят сейчас на позициях, не ждите, пока вас придавит, как меня придавило», — подытожил украинец.

Ранее украинский пленный призвал Владимира Зеленского подумать перед снижением возраста мобилизации.