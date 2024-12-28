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14:09, 28 декабря 2024Бывший СССР

Украинский пленный призвал Зеленского подумать перед снижением возраста мобилизации

Пленный ВСУ призвал Зеленского подумать перед снижением возраста мобилизации
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Попович призвал президента республики Владимира Зеленского подумать перед снижением возраста мобилизации до 18 лет. Его слова приводит ТАСС.

«Владимир Александрович, если ты сильно дурной (...), если есть дети, они у тебя выросли. А если бы были 18-20-летние — это дети, которые еще свою семью не создали», — заявил Попович.

По его словам, даже в военное время люди говорили, что не стоит подвергать мобилизации тех, кто еще не создал семью с детьми.

«Очень хорошо подумай, Володя Зеленский», — заключил пленный.

Ранее сдавшийся в плен в Курской области военнослужащий Александр Цвели выступил с обращением к сослуживцам, призвав их бросать свои позиции и сдаваться в плен.

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