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11:49, 29 декабря 2024Россия

Названы вступающие в силу в январе законы

Депутат Володин: в январе вырастет минимальный размер оплаты труда
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В январе 2025 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда, возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, вступят в силу новые нормы миграционного законодательства, а также ужесточится ответственность за продажу электронных сигарет подросткам. Вступающие в силу с начала нового года законы назвал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

Депутат сообщил, что с 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда. По словам депутата, показатель составит 22 440 рублей. Политик пояснил, что благодаря нововведению заработная плата увеличится у более четырех миллионов россиян, в частности работников бюджетной сферы. Помимо этого, по его словам, повысится размер ряда социальных пособий и выплат.

Также, как отметил Володин, в России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, а также вступят в силу изменения миграционного законодательства. В частности, как рассказал политик, вступят в силу законы о борьбе с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов, о сокращении срока временного пребывания иностранцев в РФ, об ограничении числа сим-карт, которые могут быть зарегистрированы на имя иностранного лица.

Депутат также сообщил, что с начала 2025 года ужесточается ответственность за продажу вейпов лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста.

Ранее руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский также напомнил россиянам, что госпошлина на расторжение брака вырастет почти восьмикратно с 1 января 2025 года.

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