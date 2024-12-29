Россиян предупредили о росте с 1 января пошлин за расторжение брака

Юрист Хаминский: пошлина за расторежение брака с 1 января вырастет почти в 8 раз

Госпошлина на расторжение брака вырастет почти восьмикратно с 1 января 2025 года. Семейные пары, подающие на развод, будут платить 5 тысяч рублей вместо прежнего тарифа в 650 рублей, напомнил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский, передает РИА Новости.

По словам юриста, изменения вводятся согласно принятому в августе федеральному закону, устанавливающему уровень государственной пошлины при обращении россиян с исками о разводе и разделе имущества, приобретенного в браке. По версии законодателей, эта мера сподвигнет супругов использовать все способы досудебного урегулирования конфликта.

Хаминский полагает, что рост пошлин почти в восемь раз не остановит семейные пары от развода, поскольку большинство супругов не сочтут это значимым препятствием.

Ранее ВЦИОМ раскрыл статистику разводов в России за 2024 год. По данным ведомства, восемь из десяти заключенных в стране браков в итоге распались.