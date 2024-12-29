Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:23, 29 декабря 2024Мир

Нетаньяху удалят простату из-за инфекции

Нетаньяху перенесет операцию по удалению простаты из-за инфекции
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Debbie Hill / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 29 декабря, перенесет операцию по удалению простаты. Об этом сообщило издание Ynet со ссылкой на канцелярию политика.

Отмечается, что 25 декабря Нетаньяху прошел обследование в клинике «Хадасса». В результате у него обнаружили «инфекцию мочевыводящих путей, вызванная доброкачественной гиперплазией предстательной железы».

«Вслед за этим завтра (29 декабря) премьер-министр перенесет операцию по удалению предстательной железы. Полная информация будет предоставлена позднее», — заявили в канцелярии.

Ранее генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара потребовала провести расследование в отношении Сары Нетаньяху, жены премьер-министра Израиля, после появления сообщения о том, что она якобы запугивала свидетеля на уголовном процессе по делу мужа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Газпром» заявил, что Молдавия перестанет получать газ с 1 января. Кишинев задолжал больше 700 миллионов долларов

      На Западе забеспокоились из-за нового полка ВС России

      В Германии призвали «поставить на место» Илона Маска

      Россиянам повысили доступность бесплатных социальных услуг

      Слова Трампа о Гренландии связали с противодействием России

      В Грузии пройдет инаугурация шестого президента

      Мобилизация вынудила украинцев считать государство врагом

      Зурабишвили проведет ночь в резиденции перед инаугурацией нового президента

      Нетаньяху удалят простату из-за инфекции

      В Минэнерго Украины рассказали о подготовке к прекращению транзита газа из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше