Нетаньяху удалят простату из-за инфекции

Нетаньяху перенесет операцию по удалению простаты из-за инфекции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 29 декабря, перенесет операцию по удалению простаты. Об этом сообщило издание Ynet со ссылкой на канцелярию политика.

Отмечается, что 25 декабря Нетаньяху прошел обследование в клинике «Хадасса». В результате у него обнаружили «инфекцию мочевыводящих путей, вызванная доброкачественной гиперплазией предстательной железы».

«Вслед за этим завтра (29 декабря) премьер-министр перенесет операцию по удалению предстательной железы. Полная информация будет предоставлена позднее», — заявили в канцелярии.

Ранее генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара потребовала провести расследование в отношении Сары Нетаньяху, жены премьер-министра Израиля, после появления сообщения о том, что она якобы запугивала свидетеля на уголовном процессе по делу мужа.