При атаке БПЛА на Ростовскую область локомотивное депо получило повреждения

БПЛА атаковали Ростовскую область, повреждения получило локомотивное депо

При атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область повреждения получили постройки на территории локомотивного депо. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Сальске в результате атаки БПЛА получили незначительные повреждения постройки на территории локомотивного депо: выбиты стекла. Возгорание на месте падения БПЛА отсутствует», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в двух российских регионах заявили об атаках Вооруженных сил Украины. Соответствующие сообщения появились в Telegram-каналах брянского губернатора Александра Богомаза и правительства Курской области.