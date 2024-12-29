В двух российских регионах заявили об атаках ВСУ

В Курской и Брянской областях заявили об атаках ВСУ

В двух российских регионах заявили об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщения появились в Telegram-каналах брянского губернатора Александра Богомаза и правительства Курской области.

По словам главы субъекта, в Брянской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — сообщили в правительстве второго российского региона.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили советский танк Т-64БВ Вооруженных сил Украины в Курской области. В частности, бойцы нанесли удар по правой верхней полусфере башни танка Т-64БВ, когда технику уже бросил украинский экипаж.