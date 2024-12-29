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12:51, 29 декабря 2024Россия

В двух российских регионах заявили об атаках ВСУ

В Курской и Брянской областях заявили об атаках ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В двух российских регионах заявили об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщения появились в Telegram-каналах брянского губернатора Александра Богомаза и правительства Курской области.

По словам главы субъекта, в Брянской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — сообщили в правительстве второго российского региона.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили советский танк Т-64БВ Вооруженных сил Украины в Курской области. В частности, бойцы нанесли удар по правой верхней полусфере башни танка Т-64БВ, когда технику уже бросил украинский экипаж.

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