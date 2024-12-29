Раскрыты подробности нападения акулы на семью туристов в Египте

Mash: ребенок не выжил при нападении акулы в Египте

Жертвой нападения акулы на туристов в Египте стал ребенок. Подробности случившегося раскрыл Telegram-канал Mash.

Российские отдыхающие, которые плавали неподалеку от места происшествия, рассказали журналистам, что хищник атаковал семью — отца и сына. По их словам, сначала нападению подвергся ребенок, он не выжил.

Мужчина попытался спасти сына и лишился ноги. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на курорте Марса-Алам за пределами зоны купания. В Генконсульстве РФ в Хургаде заявили, что россиян среди пострадавших в Египте нет.