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23:47, 29 декабря 2024Мир

Родившихся после 2025 года детей будут называть поколением «Бета»

NYP: родившихся после 2025 года детей будут называть поколением «Бета»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Дети, родившиеся в 2025 году, станут первыми представителями нового поколения «бета», пишет американское издание New York Post (NYP) со ссылкой на демографа Марка Маккриндла.

«Поколение "бета", которое продлится примерно до 2039 года, следует за поколением "альфа", которое длилось с 2010 по 2024 год», — отмечается в материале.

Как считает Маккриндл, новое поколение детей унаследует мир, который борется с «серьезными социальными проблемами», среди которых изменение климата, глобальная миграция населения и стремительная урбанизация.

Демограф также добавил, что к 2035 году поколение «бета» будет составлять 16 процентов населения мира.

В начале декабря издание The Wall Street Journal сообщило, что Китай может столкнуться с демографическим кризисом к 2035 году. Так, эксперты указали на нехватку молодежи и рост доли пожилого населения в городе Фушунь.

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