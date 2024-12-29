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03:30, 29 декабря 2024Россия

Россиян предупредили о новом риске потерять земельный участок

Адвокат Кудерко предупредила россиян о необходимости осваивать купленные участки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Закон об изъятии неиспользуемых по назначению земель вступит в силу с 1 марта следующего года. Адвокат Елена Кудерко рассказала россиянам, как не потерять дачу, огород и участок под ИЖС, пишет «Прайм».

Эксперт уточнила, что неиспользуемость участка трактуется по-разному в зависимости от его статуса. Так, если это садовый участок, то на нем должны проводиться сельхозработы. В случае ИЖС — строительство или подготовка к нему.

На освоение участка по закону дается три года с момента покупки или с марта 2025 года, если он уже в собственности.

«Таким образом, первые аукционы по продаже "заброшенных" участков с публичных торгов могут состояться не ранее апреля 2028 года», — уточнила Кудерко.

Но и в этом случае отбирать землю не будут. В первую очередь собственнику предъявят претензию надзорные органы, а уже если он не исправит недостатки, начнется судебный процесс об изъятии.

В начале декабря председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что владельцам заброшенных дач и земельных участков стоит предпринять хотя бы минимальные действия, чтобы привести их в порядок. При этом тем, кто хотя бы минимально заботится о своей земле, не о чем беспокоиться. Им достаточно иногда косить траву, убирать мусор и поддерживать в порядке постройки.

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