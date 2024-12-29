Россиянам рассказали о схемах мошенников в новогодний период

Эксперты предупредили россиян об опасности фейковых сайтов и рассылок

Распространенными схемами обмана россиян накануне Нового года становятся поддельные интернет-ресурсы для покупки подарков и билетов. Об этом эксперты рассказали РИА Новости.

«В новогодние праздники и в дни предпраздничной суеты активность мошенников традиционно повышается... Наибольший пик мошеннической активности обычно наблюдается в декабре», — отметил адвокат Кирилл Полещук.

В сами праздничные дни эксперты всплеска обмана не ожидают. Дело в том, что подарки уже закуплены. Чаще всего новогодние праздники проводятся в кругу семьи, знакомых, так что попасть под влияние злоумышленников будет сложнее, считает эксперт Алла Храпунова. Также и Полещук отмечает, что в январские праздники мошенническая активность снижается. Но новогодняя повестка используется, добавляет он.

По словам экспертов, наиболее распространенной схемой мошенников для обмана россиян в новогодний период становятся поддельные интернет-ресурсы для покупки подарков. Помимо этого, в предновогоднее время увеличивается потребность в работниках и могут поступать фейковые предложения о работе.

Также в праздники, когда люди начинают отправлять электронные поздравления контактам, у злоумышленников становится популярной рассылка открыток и прочих файлов. На устройство жертвы в этом случае загружаются вредоносные программы и вирусы. В этом случае, по словам экспертов, нужно быть предельно внимательным к тому, что приходит на телефон. Россиянам посоветовали следить за расширениями файлов и установить запрет автозагрузки медиа.

Также эксперты призвали совершать покупки только на официальных сайтах продавцов и пользоваться маркетплейсами, где деньги поступят продавцу только после получения товара покупателем.

Ранее сообщалось, что эксперты зафиксировали рост активности мошенников с использованием поддельных приложений для установки вредоносных программ на устройства. Отмечалось, что перед праздниками также увеличивается число угроз, связанных с использованием современных технологий, включая шпионское программное обеспечение (ПО) и трояны удаленного доступа.