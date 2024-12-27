Раскрыты четыре новые схемы мошенников перед Новым годом

ВТБ зафиксировал рост активности мошенников с поддельными приложениями

ВТБ зафиксировал рост активности мошенников с использованием поддельных приложений, сайтов и рассылок для установки вредоносных программ на устройства. Четыре новые схемы аферистов перед Новым годом раскрыла пресс-служба банка, передает РИА Новости.

«В преддверии новогодних каникул ВТБ фиксирует рост активности мошенников, которые используют ситуативный фишинг и создают поддельные приложения компаний, обещая мегавыгодные предложения», — говорится в сообщении.

В банке отметили, что перед праздниками также увеличивается число угроз, связанных с использованием современных технологий, включая шпионское программное обеспечение (ПО) и трояны удаленного доступа.

Руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президента ВТБ Никита Чугунов рассказал, что активность злоумышленников усиливается на фоне предновогодней суеты, тенденция сохранится и в праздники.