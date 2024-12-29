Россиянин решил снять на видео запуск фейерверков вместе с друзьями и упал с крыши

Shot: житель Ленинградской области упал с крыши при запуске фейерверков

Житель Ленинградской области решил устроить салют вместе с друзьями и снять запуск на видео, но упал с крыши. Роликом делится Telegram-канал Shot.

Несчастный случай произошел вечером 28 декабря в городе Сертолово. По данным источника, приятели забрались на трехэтажное здание на Восточно-Выборгском шоссе и стали запускать фейерверки.

Отмечается, что искры улетали не только в небо, но и в стену, откуда отскакивали рикошетом. Один из хулиганов увлекся съемкой видео и, шагнув назад, упал с крыши.

Друзья молодого человека заверили, что с ним все в порядке: россиянин упал в сугроб и отделался ушибами.

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