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13:23, 29 декабря 2024Россия

Российский пенсионер положил самодельную бомбу в дрова и поплатился

Shot: забытая самодельная бомба взорвалась в доме пенсионера в Архангельске
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российский пенсионер нарвался на уголовное дело после взрыва самодельной бомбы в его доме в Архангельске. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, 62-летний Сергей решил растопить печь дровами, которые сам заготовил. Когда он подбросил несколько поленьев, в доме прогремел взрыв.

Прибывшие на место экстренные службы выяснили, что россиянин специально положил взрывчатку в дрова, чтобы их не украли, и забыл о ней. Теперь ему грозит уголовное дело за изготовление самодельного взрывного устройства.

Ранее взрыв прогремел в жилом доме в Самаре. Причиной стала авария в котельной на первом этаже.

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