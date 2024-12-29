Российский пенсионер положил самодельную бомбу в дрова и поплатился

Shot: забытая самодельная бомба взорвалась в доме пенсионера в Архангельске

Российский пенсионер нарвался на уголовное дело после взрыва самодельной бомбы в его доме в Архангельске. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, 62-летний Сергей решил растопить печь дровами, которые сам заготовил. Когда он подбросил несколько поленьев, в доме прогремел взрыв.

Прибывшие на место экстренные службы выяснили, что россиянин специально положил взрывчатку в дрова, чтобы их не украли, и забыл о ней. Теперь ему грозит уголовное дело за изготовление самодельного взрывного устройства.

Ранее взрыв прогремел в жилом доме в Самаре. Причиной стала авария в котельной на первом этаже.