В жилом доме в российском регионе прогремел взрыв

В Самаре в котельной жилого дома прогремел взрыв, пострадали трое

В Самаре в жилом доме прогремел взрыв. О происшествии в Куйбышевском районе города сообщает 63.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Эпицентром взрыва стала котельная, расположенная на первом этаже — там произошла авария. Взрывная волна разрушила стену одной из квартир, смежной с техническим помещением.

Пострадали три человека. Им оказывают медицинскую помощь, отметили в надзорном ведомстве. Начата доследственная проверка.

Ранее взрыв прогремел в городе Арамиле Свердловской области. По словам одного из очевидцев, «в доме окна ходили ходуном». Причина произошедшего неизвестна.