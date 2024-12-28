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18:31, 28 декабря 2024Россия

В жилом доме в российском регионе прогремел взрыв

В Самаре в котельной жилого дома прогремел взрыв, пострадали трое
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Николай Винокуров / Фотобанк Лори

В Самаре в жилом доме прогремел взрыв. О происшествии в Куйбышевском районе города сообщает 63.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Эпицентром взрыва стала котельная, расположенная на первом этаже — там произошла авария. Взрывная волна разрушила стену одной из квартир, смежной с техническим помещением.

Пострадали три человека. Им оказывают медицинскую помощь, отметили в надзорном ведомстве. Начата доследственная проверка.

Ранее взрыв прогремел в городе Арамиле Свердловской области. По словам одного из очевидцев, «в доме окна ходили ходуном». Причина произошедшего неизвестна.

ЖЗЛ
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